Троих шведов оштрафовали за брошенные в Россию камни через границу Норвегии

Туристы бросали камни через госграницу Норвегии на российскую территорию. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Норвегии трое граждан Швеции получили штрафы за нарушение правил поведения на границе с Россией.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Гренсе-Якобсельв. По данным полиции округа Финнмарк, туристы бросали камни через госграницу Норвегии на российскую территорию.

«О произошедшем правоохранителям сообщили представители вооруженных сил. После проверки всем троим нарушителям выписали штрафы по 8 тысяч норвежских крон каждому», - передает телеканал TV2.

В полиции напомнили, что на норвежско-российской границе действует особый режим. Запрещено не только пересекать границу без разрешения, но и вступать в контакт с людьми на другой стороне, а также совершать любые действия, которые могут быть восприняты как провокационные или угрожающие.

Также в приграничной зоне действует запрет на снимки российской военной техники и военнослужащих на территории РФ.

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