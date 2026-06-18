Экс-директора фирмы в Мурманской области оштрафовали за растрату гранта

Суд признал женщину виновной по статье о растрате в крупном размере с использованием служебного положения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский городской суд вынес приговор 44-летней жительнице Мурманска, которая растратила средства гранта.

«Женщина возглавляла компанию «Хибиногорье». С октября 2023 года по январь 2026 года она распорядилась не по назначению 300 тысячами рублей, которые были выделены в виде гранта на реализацию проекта по подготовке бизнес-плана, инвестиционного меморандума и презентационных материалов для привлечения инвесторов», - сообщили в прокуратуре региона.

Средства были предоставлены «Агентством по развитию туризма и предпринимательства города Кировска». На стадии предварительного расследования северянка полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

Суд признал женщину виновной по статье о растрате в крупном размере с использованием служебного положения. Ей назначили штраф в 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru