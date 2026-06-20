Минспорт Мурманской области рассказал, когда начнутся работы по центральному бассейну в Мурманске

Центральный бассейн Мурманска уже несколько месяцев закрыт в ожидании реконструкции. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2025 года центральный плавательный бассейн в Мурманске закрыли на реконструкцию, таких масштабных работ здесь не проводили более полувека с момента открытия.

Во время технических и профилактических работ специалисты выявили дефекты, которые больше не позволяют использовать чашу. Но ремонт пока не начался. В минспорте Мурманской области рассказали, почему.

«В июне было запланировано получение заключения экспертизы. Положительное заключение получено. На август запланировано проведение конкурентных процедур и заключение контракта. После завершения этого этапа - в сентябре 2026 года - намечено начало работ», - уточнили в профильном министерстве.

Напомним: бассейн на шесть дорожек откроют в Росляково осенью 2026 года.

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