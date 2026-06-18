В администрации Алакуртти рассказали, что будет со сгоревшим мостом

Старый сгоревший мост демонтируют. Фото: vk.com/a.samarin86

9 июня в Алакуртти сгорел пешеходный деревянный мост через реку Тунтсайоки. Для жителей улицы Заречной он был очень важен.

«Она осталась отрезана от поселка. Вся инфраструктура находится в поселке. На работу не добраться, в амбулаторию, банк, почту, в детский сад. Теперь до поселка можно только доехать на машине, 8 километров по трассе. Но в поселке нет бензина», - написала на странице губернатора Мурманской области в ВК Зоя Кузнецова.

В администрации Кандалакшского округа сообщили, что сгоревший мост будет восстановлен.

«Первоначальное решение об организации альтернативного пути, которое прорабатывалось ранее, было пересмотрено. Процесс восстановления моста будет непростой. Однако будет сделано все возможное, чтобы выполнить все мероприятия по восстановлению переправы как можно быстрее. На данный момент есть четкий план дальнейших действий и достигнуто взаимопонимание по всем ключевым моментам. В том числе, по технике и необходимым материалам», - рассказали в администрации.

Сначала специалисты демонтируют старый мост.

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