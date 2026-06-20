Жители Мурманской области предлагают включить анализ на ВИЧ в диспансеризацию

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Жители Мурманской области предлагают расширить список анализов, которые входят в диспансеризацию.
«Удивительно, что в программу диспансеризации не входят анализы крови на ВИЧ и сифилис. Предлагают сдать платно при приеме», - написал на странице губернатора Мурманской области в ВК Денис Петров.
В региональном минздраве объяснили, что с 2008 года программа диспансеризации меняется
«Часть мероприятий диспансеризации, ранее входивших в ее объем, была исключена из перечня исследований на первичном этапе. С одной стороны, это было сделано с целью увеличения охвата населения обследованием, с другой - по причине доказанной неэффективности массового проведения некоторых исследований. Результаты анализа итогов диспансеризации показали, что выполнение узкопрофильных обследований и консультаций не приводят к значимому увеличению выявляемости инвалидизирующих и приводящих к смерти заболеваний. В объем диспансеризации входят исследования, достоверно позволяющие выявить самые частые причины смерти и инвалидизации. Перечень исследований, входящий в объем диспансеризации, должен позволять реализовать главное свойство этого федерального проекта - массовый охват», - рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области внедряют новый стандарт единого расписания, который должен исключить ситуации, при которых пациентам приходится «ловить» свободные номерки, чтобы попасть к врачу.
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