100-летнему фронтовику из Мурманской области подарили поездку в Калининград

Поездка продлится до начала июля и станет возможностью для ветерана вновь увидеть места, за освобождение которых он сражался более 80 лет назад. Фото: gov-murman.ru/

Для ветерана Великой Отечественной войны Виктора Федоровича Дикого организовали поездку в Калининградскую область. Такое поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В этом году Виктор Федорович отметил 100-летний юбилей. Калининградская область имеет для него особое значение: во время войны он служил на 3-м Белорусском фронте, участвовал в Восточно-Прусской операции и штурме Кенигсберга, был дважды ранен и награжден рядом боевых наград, в том числе медалью «За взятие Кенигсберга» и орденом Отечественной войны I степени.

«Сейчас ветеран вместе с семьей находится в Калининградской области. Для него подготовили специальную программу с посещением памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Одним из первых мероприятий стала встреча с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Также ветеран посетит музей «Форт № 5», экспозицию «Кенигсберг-45. Последний штурм», мемориалы воинской славы и другие места, связанные с историей штурма города.

После войны Виктор Дикой переехал в Кольское Заполярье. Многие годы он работал на комбинате «Апатит» и внес значительный вклад в развитие региона.

Поездка продлится до начала июля и станет возможностью для ветерана вновь увидеть места, за освобождение которых он сражался более 80 лет назад.

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