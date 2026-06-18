На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»

Закладную доску на секции АПК «Мурманск» установили главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев и генеральный директор предприятия ОСК Севмаш Михаил Будниченко. Фото: gov-murman.ru

На судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске состоялась церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск». Он станет девятым подводным крейсером серии «Ясень-М».

«В год 110-летия города-героя — это по-настоящему знаковый подарок для всех северян, признание роли Мурманска в истории нашей страны и его стратегического значения. АПЛ «Мурманск» станет настоящим гарантом мира и безопасности не только в северных морях, но и во всем мире. Нашей гордостью», - рассказал присутствовавший на церемонии губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что главком ВМФ Александр Моисеев поддержал региональную инициативу назвать корабль в часть Мурманска.

Напомним: Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor, следовавший из Мурманска. Об этом сообщила Морская префектура Атлантического региона Франции. По данным французской стороны, 31 мая корабли ВМС вмешались в ситуацию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани.

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