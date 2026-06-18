В Мурманске из-за мероприятий ко Дню стойкости и мужества перекрыли движение

Перекрытия продлятся до 14.00 18 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июня в Мурманске отмечается День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Водителей предупреждают о перекрытиях из-за проведения памятных мероприятий.

«До 14.00 временные ограничения остановки и стоянки, прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на въезде с ул. Челюскинцев в сторону памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны», - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: жители Мурманска обращают внимание на плохое состояние проезжей части в центре города и спрашивают у властей, планируется ли ремонт дороги на участке выезд с Подгорной по Шмидта в сторону Коминтерна.

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