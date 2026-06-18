В Мурманске жильцов не стали выселять после жалоб на антисанитарию в квартире

Женщина сообщила, что соседи, проживающие в других комнатах, плохо содержат квартиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске суд рассмотрел иск комитета имущественных отношений города о выселении жильцов из муниципальных комнат в трехкомнатной квартире.

Поводом для обращения в суд стала жалоба собственницы одной из комнат. Женщина сообщила, что соседи, проживающие в других комнатах, плохо содержат квартиру. По ее словам, места общего пользования находились в антисанитарном состоянии, коридор захламлен мусором, а часть межкомнатных дверей демонтирована.

«После проверки представители комитета подтвердили неудовлетворительное состояние комнат и направили жильцам требование устранить нарушения. Затем ведомство обратилось в суд с требованием признать северян утратившими право пользования жильем и выселить их», - сообщили в Первомайском суде Мурманска.

Однако суд пришел к выводу, что представленных доказательств недостаточно для столь серьезной меры: не были доказаны факты систематического нарушения прав соседей и плохого обращения с жильем. Также не были представлены сведения о том, что жильцы не устранили нарушения после получения предупреждения и данные о состоянии квартиры на момент рассмотрения дела.

Поэтому суд отказал в удовлетворении иска о выселении.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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