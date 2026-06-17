Число преступлений в Мурманской области сократилось почти на 20%

В полиции также отметили рост раскрываемости преступлений. Эффективность расследования преступлений против личности превысила 90%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

УМВД России по Мурманской области подвело итоги оперативной обстановки в регионе за первые пять месяцев 2026 года. По данным ведомства, уровень преступности в Заполярье продолжает снижаться.

Так, общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 19,8%. Еще более заметно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений - на 31%.

В полиции также отметили рост раскрываемости преступлений. Эффективность расследования преступлений против личности превысила 90%.

«Положительная динамика зафиксирована и в сфере борьбы с киберпреступностью. Благодаря профилактической работе и совершенствованию методов выявления правонарушений количество IT-преступлений в регионе снизилось на 34%», - сообщили в ведомстве.

На 10% увеличилось число выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Продолжается и снижение количества преступлений на улицах. Одновременно растет показатель их раскрываемости.

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