В Мурманской области напомнили о льготе для родителей детей с инвалидностью

Работники имеют право раз в год объединить неиспользованные дополнительные выходные и взять до 24 дней подряд. Фото: gov-murman.ru/

Родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных каждый месяц. Об этом напомнили в Государственной инспекции труда Мурманской области.

Согласно Трудовому кодексу, эти дни могут использоваться одним из родителей полностью либо распределяться между матерью и отцом по договоренности. Например, каждый из родителей может взять по два выходных дня в месяц.

«Для оформления дополнительных выходных необходимо подать работодателю письменное заявление. Также потребуется справка с места работы второго родителя о том, что он не использовал такие дни в текущем месяце либо воспользовался ими частично», - сообщили в ведомстве.

В инспекции также напомнили, что работники имеют право раз в год объединить неиспользованные дополнительные выходные и взять до 24 дней подряд. При этом перенести неиспользованные дни на следующий календарный год нельзя - они сгорают.

Если родитель работает по совместительству, дополнительные оплачиваемые выходные должны предоставляться по каждому месту работы. Однако общее количество дней не увеличивается, даже если в семье воспитываются несколько детей с инвалидностью.

Если работодатель отказывается предоставлять положенные по закону выходные, специалисты рекомендуют обращаться с жалобой в трудинспекцию.

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