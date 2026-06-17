Две выпускницы из Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области стали известны первые результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные 100 баллов получили две выпускницы, которые ранее уже показали высший результат по другим предметам.

«Выпускница Мурманского политехнического лицея Ева Акрытова ранее набрала 100 баллов по химии. Еще одна мультистобалльница - выпускница школы №10 в Апатитах Александра Малышева, которая до этого получила максимальный результат по литературе», - сообщили в региональном минобрнауки.

Таким образом, число стобалльных результатов по итогам первых экзаменов в регионе достигло 22. Их получили 20 выпускников.

В министерстве также отметили, что по сравнению с прошлым годом в Мурманской области вырос средний балл по русскому языку. Кроме того, увеличилось количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов.

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