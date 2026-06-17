В Мурманске приостановили работу сети магазинов суши после проверки продукции

Поводом для разбирательства стали материалы регионального управления Роспотребнадзора. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел административное дело в отношении предпринимателя, работающего под брендом «Суши Бери».

Поводом для разбирательства стали материалы регионального управления Роспотребнадзора. Выяснилось, что продукция сети не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

«Представитель бизнеса предоставил документы, подтверждающие частичное устранение выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Суд приостановил деятельность предприятия на 13 суток по адресам фактического осуществления работы», - сообщили в суде.

За этот срок предприниматель должен устранить нарушения, указанные в материалах проверки.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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