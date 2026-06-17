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НовостиОбщество17 июня 2026 11:03

У мемориала стойкости и мужества мурманчан состоится памятный митинг

В Мурманске почтят память жителей города, переживших годы Великой Отечественной войны
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманчан приглашают принять участие в памятной акции и вместе почтить память земляков, внесших вклад в Победу.

Мурманчан приглашают принять участие в памятной акции и вместе почтить память земляков, внесших вклад в Победу.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 июня в Мурманске состоится митинг, посвященный памяти стойкости и мужества горожан, проявленных в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Мероприятие начнется в 12.00 у мемориала «Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны».

«Митинг станет мостом между поколениями. Для участников подготовлены встречи с ветеранами, чтение фронтовых писем и иммерсивные экскурсии, посвященные истории военного Мурманска», - отметил мэр.

Мурманчан приглашают принять участие в памятной акции и вместе почтить память земляков, внесших вклад в Победу.

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