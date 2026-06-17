1300 школьников начали работать по проекту «Работа рядом» в Мурманской области

Всего в 2026 году планируется привлечь к программе не менее 7 тысяч молодых жителей региона. Фото: Кадровый центр «Работа России» Мурманской области

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Работа рядом». С начала лета к временной занятости уже приступили около 1300 школьников, а до конца каникул работу смогут получить еще 3 тысячи подростков.

«Для ребят организованы временные рабочие места в учреждениях образования, культуры и ЖКХ. Подростки занимаются благоустройством территорий, помогают в школах и библиотеках, а также участвуют в мелких ремонтных работах», - сообщили в минтруда и соцразвития региона.

Размер зарплаты рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Кроме того, участники проекта получают дополнительную финансовую поддержку от кадрового центра. Итоговая сумма зависит от возраста подростка и количества отработанных часов.

И.о. директора Кадровый центр «Работа России» Мурманской области Елена Таран сообщила, что еще во время учебного года в проекте приняли участие более тысячи подростков. Всего в 2026 году планируется привлечь к программе не менее 7 тысяч молодых жителей региона.

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