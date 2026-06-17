Туриста из Новгорода будут судить за нападение с ножом на жителя Мурманска

Увидев кровь, нападавший испугался и покинул квартиру. Пострадавший сам вызвал полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске ждет суд 39-летнего жителя Нижнего Новгорода, который с ножом напал на нового знакомого.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. По данным полиции, приезжий познакомился с мурманчанином на улице, после чего они решили продолжить общение за совместным застольем. Туриста пригласили в коммунальную квартиру на улице Тарана.

«Во время распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт. Гость сначала ударил хозяина квартиры по лицу, а затем повалил его на кровать и продолжил избивать. После этого он схватил кухонный нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов - в бедро и лицо», - сообщили в УМВД региона.

Увидев кровь, нападавший испугался и покинул квартиру. Пострадавший сам вызвал полицию.

Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Нижнего Новгорода, который приехал в Мурманск как турист. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью направлено в суд. Туристу грозит до пяти лет лишения свободы.

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