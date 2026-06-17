Водитель решила развернуться на «зебре» в районе Ревды и устроила ДТП

Вечером 16 июня в Мурманской области, на автоподъезде к Ревде, произошло ДТП. 72-летняя автолюбительница, управляя Lada Granta, решила развернуться там, где это категорически запрещено - на пешеходном переходе.
«Небезопасный маневр привел к тому, что женщина столкнулась с попутным Renaault под управлением водителя, который следовал из Ревды в сторону Оленегорска», - сообщили в Госавтоинспекции региона.
Травмы получила сама инициатор маневра - водитель Lada. Ее госпитализировали в Оленегорскую ЦРБ.
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