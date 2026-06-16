В Мурманской области впервые оштрафовали за гостиничные услуги без классификации

Индивидуальный предприниматель заплатит 300 тысяч рублей за гостиничные услуги в хостеле, не включенном в реестр классифицированных средств размещения. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области сообщает, что в Кольском Заполярье впервые оштрафовали коллективное средство размещения за работу без классификации.

Индивидуальный предприниматель заплатит 300 тысяч рублей за гостиничные услуги в хостеле, не включенном в реестр классифицированных средств размещения. Это выявили во время контрольной закупки.

«Наш «тайный покупатель» приобрел койко-место в двухместном номере хостела по цене 800 рублей в сутки. Оказание подобных услуг при отсутствии у хостела классификации – прямое нарушение статьи 5.1 Федерального закона № 132 ФЗ», – рассказал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля министерства туризма и предпринимательства Мурманской области Андрей Удовик.

Сейчас в регионе официально работают 232 коллективных средств размещения.

Напомним: в центре Мурманска уже к 2027-2028 годам может открыть свои двери новый отель. Его планируют создать на базе здания, имеющего для северян особенное значение - речь о закрытой гостинице «Шахтер».

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