Жителей Мурманска предупреждают о мошеннических звонках от лица мэрии

Северянам напоминают, что ведомства, в том числе мэрия, не запрашивает личные данные по телефону. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что участились случаи, когда мошенники звонят мурманчанам старшего возраста от лица работников администрации города Мурманска и приглашают на чаепитие в администрацию города для получения медалей, денежных поощрений.

«Напоминаю, что все муниципальные поощрения (в том числе вручение наград и денежных выплат) осуществляются строго в соответствии с утверждёнными нормативными актами. Основанием для награждения служит официальный документ, сам процесс предусматривает официальное приглашение и оформление необходимых документов», - рассказал Иван Лебедев.

Северянам напоминают, что ведомства, в том числе мэрия, не запрашивает личные данные по телефону.

Напомним: 52-летняя жительница Мончегорска стала жертвой мошенников. О способах обмана она знала, но когда столкнулась с ними лично - поверила и лишилась 157 тысяч рублей.

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