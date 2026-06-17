Администрация Мурманска предупредила северян соблюдать спокойствие 17 июня

В Мурманске 17 июня пройдут комплексные предварительные испытания систем оповещения населения с запуском уличных громкоговорителей и речевого сообщения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 17 июня пройдут комплексные предварительные испытания систем оповещения населения с запуском уличных громкоговорителей и речевого сообщения.

«Просим граждан учесть данную информацию и соблюдать спокойствие», - предупредили в администрации города.

Напомним: с приходом в Мурманскую область теплой погоды у водоемов стало многолюдно. Но пока для одних - это спасение от жары, для других - жаркая пора в работе. Сотрудники МЧС переходят к режиму регулярного патрулирования.

И причина веская: вне специально оборудованных мест для купания купаться нельзя. Официальных пляжей в Кольском Заполярье только два - на реке Уре и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться. Несмотря на это, северян тянет к воде.

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