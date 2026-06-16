В Мурманске пассажирка троллейбуса № 3 получила серьезную травму

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области сообщила об инциденте в троллейбусе № 3 в Мурманске. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области сообщила об инциденте в троллейбусе № 3 в Мурманске.

В 12.23 15 июня, когда общественный транспорт проезжал в районе дома № 8/31 на улице Академика Павлова, в салоне упала пассажирка. 76-летняя женщина не удержала равновесие.

«Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь в ГОБУЗ ОМСЧ «Севрыба», где после осмотра и необходимых процедур женщина отпущена на амбулаторное лечение по месту жительства», - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним: в Мончегорский городской суд поступило уголовное дело в отношении водителя, который нарушил ПДД и совершил смертельную аварию.

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