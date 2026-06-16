В Мурманске две женщины похитили забытую сумку 12-летней девочки

В отношении северянок возбуждено уголовное дело по статье о краже. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске полицейские раскрыли кражу сумки, которую на скамейке забыла 12-летняя девочка.

С заявлением обратилась 38-летняя мама школьницы. Женщина рассказала, что дочь во время прогулки возле кинотеатра на улице Нахимова остановила на скамейке сумку, в которой лежали смартфон, пауэрбанк и банковская карта. Общий ущерб составил около 62 тысяч рублей.

«Обнаружив пропажу, школьница вернулась на место, однако сумки там уже не оказалось. После этого семья обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности женщин, которые забрали оставленные вещи. Их задержали и доставили в отдел полиции», - сообщили в УМВД региона.

Вместо того чтобы попытаться найти владельца или передать находку в полицию, женщины решили оставить сумку себе. Одна забрала мобильный телефон, другая - пауэрбанк. Банковскую карту и саму сумку они выбросили.

В отношении северянок возбуждено уголовное дело по статье о краже. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru