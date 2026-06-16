Многодетных в Мурманске наградят медалью ордена «Родительская слава»

В Мурманске прошло 24-е заседание городского Совета депутатов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске прошло 24-е заседание городского Совета депутатов. Одним из вопросов в повестке стало ходатайство о представлении к награждению медалью ордена «Родительская слава»

«В связи с приближающимся 110-летием Мурманска были поддержаны ходатайства о представлении к награждению медалью ордена «Родительская слава» мурманских многодетных семей, которые являются опорой нашего города-героя. Все присутствующие депутаты также проголосовали "За"», - рассказал председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: по сравнению с 2019 годом число многодетных семей в Мурманской области выросло на 44,5%.

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