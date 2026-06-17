У жителя Мурманска за пьяное вождение конфисковали Mitsubishi Outlander

35-летний житель Мурманска попал под суд из-за тяги к вождению подшофе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

35-летний житель Мурманска попал под суд из-за тяги к вождению подшофе.

10 августа 2023 года северянин уже был участником судебного процесса, тогда из-за того, что он сел за руль в состоянии опьянения, мировой судья назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года.

Но мужчину это не остановило.

«Ночью 15 октября 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на принадлежащем его супруге Mitsubishi Outlander, поехал на встречу со своей знакомой. На месте встречи мужчина совершил на нее наезд, в результате чего женщина упала на землю», - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Все это произошло на глазах других людей, которые вызвали полицию. Сотрудники Госавтоинспекции провели медосвидетельствование водителя, и оказалось, в выдыхаемом им воздухе содержится 1,210 мг/л. За это мужчина попал под уголовную статью ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд признал его виновным и назначил 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. А Mitsubishi Outlander конфискован и обращен в собственность государства.

Северянин еще может обжаловать приговор.

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