В центре Мурманска заметили много мертвых деревьев

Весной в городе началась санитарная обрезка деревьев и кустарников, но северяне обратили внимание, что на проспекте Ленина осталось много мертвых рябин и кустов сирени. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тема болеющих и гибнущих деревьев в центре Мурманска давно на слуху. Причины называют разные: и грибок, который убивает рябины, и новогодняя иллюминация, и песко-соляная смесь.

Весной в городе началась санитарная обрезка деревьев и кустарников, но северяне обратили внимание, что на проспекте Ленина осталось много мертвых рябин и кустов сирени. Больше всего - вдоль дороги.

Напомним: растущую на проспекте Ленина в Мурманске в районе домов №№ 82-86 сирень перевезут в Дровяное. Причина для этого - устройство пешеходной зоны, вынос электросетей в рамках проекта «Чистое небо» и возвращение на прежнее место остановки общественного транспорта.

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