Уроженка Мурманска Анна Кретова скончалась в ожидании трансплантации легких

Последние годы женщина жила в Москве, где ожидала трансплантацию легких. Фото: Милосердие.ru / vk.com/miloserdie_ru

Уроженка Мурманска Анна Кретова скончалась в возрасте 42 лет. Об этом сообщает «Милосердие.ru».

Последние годы женщина жила в Москве, где ожидала трансплантацию легких. Она стояла в очереди на пересадку из-за тяжелого заболевания - бронхоэктатической болезни, которая привела к серьезному поражению органов дыхания.

«Из-за прогрессирования болезни Анна могла дышать только с помощью кислородного концентратора. Ранее читатели издания помогли ей приобрести переносной аппарат, который позволял выходить на улицу», - рассказали на портале.

Однако дождаться операции женщине не удалось. По информации издания, 5 июня Анна скончалась от дыхательной недостаточности. У северянки остались муж и двое несовершеннолетних детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru