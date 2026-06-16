Жительница Заозерска лишилась сбережений после поиска участвующего в СВО брата

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Заозерске 43-летняя женщина попала в ловушку мошенников, пытаясь найти своего брата - участника СВО. В мае северянка вступила в группу в соцсети, где якобы помогали искать военнослужащих. Вскоре ей написал незнакомый мужчина и предложил свою помощь.

«Для дальнейшего общения он убедил женщину перейти в мессенджер. Во время переписки тот заявил, что может получить нужную информацию, но для «пробива» данных по закрытым каналам и получения точных координат брата ему якобы понадобятся персональные данные и реквизиты банковских карт», - сообщили в УМВД региона.

Женщина поверила незнакомцу и передала ему сведения. После этого с ее счетов пропали все сбережения - около 45 тысяч рублей.

Позже северянка обратилась в полицию. Она призналась, что знала о подобных схемах обмана, но в тот момент была слишком обеспокоена судьбой родственника и потеряла бдительность.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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