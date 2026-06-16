В Мурманске продают «яичко дракона» с пляжа Териберки за 1,5 млн рублей

Объявление опубликовали несколько дней назад и оно уже собрало более 1600 просмотров. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На популярном сайте бесплатных объявлений продают камень с известного пляжа «Яйца дракона» в Териберке. За круглый булыжник, который автор оценивает как «новый», просят ни много ни мало 1,5 млн рублей.

Объявление опубликовали несколько дней назад и оно уже собрало более 1600 просмотров.

Напомним, что из природного парка «Териберка», который с 2021 года является ООПТ, запрещено вывозить объекты пригородного мира, в том числе и камни с пляжа «Яйца дракона». Желающим забрать с собой «сувенир» из поездки грозит административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Часто камни изымают у туристов уже в аэропорту.

Ранее териберские окатыши также выставляли на продажу, но за меньшую сумму.

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