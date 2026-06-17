В Мурманской области детям запретили купаться в водоемах без взрослых

В ведомстве советуют, что если увидели ребенка одного у воды – позвоните в службу «112». Это не «стукачество», так можно спасти жизнь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае депутаты Мурманской областной Думы поддержали изменения в региональном законе «О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области», по которому не допускается нахождение детей до 18 лет на водных объектах общего пользования (хоть озерах, хоть реках) во время становления и таяния льда, а также купание без сопровождения родителей или взрослых, которые организуют досуг.

Штрафов пока нет, но в МЧС считают, что это следующий шаг. В ведомстве советуют, что если увидели ребенка одного у воды – позвоните в службу «112». Это не «стукачество», так можно спасти жизнь.

«Мы, конечно, приветствуем такое решение депутатов. Хотя взрослые в целом должны понимать, что дети не должны быть одни у рек, озер и других водоемов», - рассказал старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области Ярослав Комарницкий.

Напомним: в Мурманской области готовят к открытию два официальных пляжа. Первый находится на озере Канентъявр, второй – на реке Ура. Это единственные места, где разрешено купание.

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