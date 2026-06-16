Стало известно, когда в Мурманской области планируют официально открыть пляжи

В Мурманской области готовят к открытию два официальных пляжа. Первый находится на озере Канентъявр, второй – на реке Ура. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области готовят к открытию два официальных пляжа. Первый находится на озере Канентъявр, второй – на реке Ура. Это единственные места, где разрешено купание.

«Сейчас поданы документы по открытию пляжа на озере Канентъявр, ожидается, что с 27 июня он начнет официально работать», - рассказал заместитель руководителя МЧС по Мурманской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Мацуев.

Но с учетом подготовки ожидается, что посетителей локации примут позже.

Как рассказали «КП»-Мурманск» в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области, сейчас постановка на учет и техническое освидетельствование пляжных территорий «Северный пляж Ура Губа» и «Аврора-Пляж» (озеро Канентъявр) в качестве пляжей, специально оборудованных для купания, не завершены.

«Ожидаемый срок открытия обоих пляжей — июль 2026 года. Речь о неработающих пляжах в летний сезон 2026 года принципиально не может идти. Приоритетом является успешный запуск действующих пляжей, вместе с тем, не исключается возможность рассмотрения и других пригодных для этого зон в будущем. В настоящее время конкретные решения по иным точкам для официального купания не приняты», - уточнили в министерстве.

Напомним: бассейн на шесть дорожек откроют в Росляково осенью 2026 года.

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