В Мурманской области места на бесплатные экскурсии для жителей расхватали как горячие пирожки

Всего в 2026 году на бесплатные поездки смогут попасть пять тысяч северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе в Мурманской области открылась запись на бесплатные экскурсии для северян. Их проводят с этого года для местных жителей в рамках программы программы «Туризм для своих».

Список экскурсий опубликован на портале регионального Туристского информационного центра. Всего доступны 23 экскурсии и 50 дат для выездов. Один человек может записаться только на одну поездку.

На многие экскурсии мест уже нет - их буквально расхватали как горячие пирожки. Так, в Оленегорск, Ловозерский и Терский округа запись уже закрыта. Мало мест осталось в Кольский округ, Кировск, Печенгский округа.

Всего в 2026 году на бесплатные поездки смогут попасть пять тысяч северян.

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