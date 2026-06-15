В Териберке пройдет День кита

В этом году мероприятия для всех желающих пройдут в Териберском доме культуры. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июня в Териберке отметят День кита. Впервые праздник прошел в Мурманской области в прошлом году и был приурочен к годовщине спасения краснокнижного горбатого кита Станислава в Баренцевом море.

В этом году мероприятия для всех желающих пройдут в Териберском доме культуры. Так, в 14.00 специалисты Мурманского арктического университета Антон Юрманов и Анастасия Куница расскажут о принятых в начале года правилах по наблюдению за морскими млекопитающими и птицами - самыми комплексными в России.

Также пройдет встреча судовладельцев и представителей туристического бизнеса с представителями пограничной службы, ГИМС МЧС, прокуратуры и Ространснадзора по смежным вопросам безопасности мореплавания, помимо этого в программе - подписание приказа о рекомендации к применению меморандума по наблюдению за китами.

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