Жителей Терского округа предупредили о медведе на «новом» кладбище

Жителей Терского округа предупреждают о медведе, который бродит на «новом» кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Терского округа предупреждают о медведе, который бродит на «новом» кладбище.

«15 июня в районе кладбища вновь появился крупный медведь. Просим граждан соблюдать осторожность и без необходимости не посещать кладбище», - сообщили в ЕДДС муниципалитета.

Напомним: в Кандалакшском округе у добытого медведя выявили трихинеллез. Охотникам напоминают о том, что нужно проводить ветеринарно-санитарную экспертизу добытого мяса.

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