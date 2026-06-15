Приставы нашли спрятанный Ford и взыскали 2 млн долгов с жителя Оленегорска

Опасаясь потерять автомобиль, мужчина полностью рассчитался по долгам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Оленегорска выплатил крупный долг по алиментам и кредитам после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Общая сумма задолженности превышала 2 млн рублей, однако платить северянин не спешил.

«При проверке приставы выяснили, что на должника зарегистрирован автомобиль Ford. Когда сотрудники службы прибыли по адресу регистрации мужчины, его дома не оказалось. Бывшая супруга сообщила, что он может проживать у родителей и там же скрывать машину», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Пристав связался с должником и вызвал его на прием. Мужчина заявил, что машина находится в ремонте и не может ее предоставить. Однако вскоре приставы обнаружили транспорт во дворе и арестовали его. Владельца предупредили, что при непогашении долга в течение 10 дней машину выставят на продажу.

Опасаясь потерять автомобиль, мужчина полностью рассчитался по долгам. Он оплатил задолженность по алиментам и кредитам, а также исполнительский сбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru