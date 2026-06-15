T2 улучшает связь в Мурманской области: больше комфорта для любителей северного отдыха и горожан

T2 продолжил работы по улучшению покрытия в жилых массивах Ленинского округа Мурманска. Фото: Николай Воронов

T2, российский оператор мобильной связи, расширил сетевую инфраструктуру в живописном поселке Лиинахамари, расположенном на берегу Печенгского залива. Компания также запустила новые базовые станции в Ленинском округе столицы Заполярья.

В период роста туристического потока технические специалисты T2 построили базовую станцию, которая поддерживает работу сети 2G и 4G на территории поселка Лиинахамари. Населенный пункт набирает туристическую популярность, являясь местом с большой историей, невероятной северной природой и бухтами Баренцева моря. Теперь жители и туристы могут всегда оставаться на связи, делиться фото и видео, бронировать экскурсии и пользоваться онлайн-приложениями.

T2 продолжил работы по улучшению покрытия в жилых массивах Ленинского округа Мурманска. Оператор вывел в эфир новые телеком-объекты, обеспечив устойчивый сигнал голосовой связи не только в квартирах, но и на улицах, во дворах. Теперь горожане могут общаться с родными, друзьями, коллегами и решать необходимые вопросы по телефону – связь стала более стабильной. Также абонентам доступна технология VoLTE, с помощью которой можно одновременно совершать звонки и скачивать файлы, искать информацию в браузере.

В текущем году компания вывела в эфир дополнительные базовые станции на важных транспортных направлениях региона – трассах «Кола» и «Лотта», обеспечив доступ к цифровым сервисам для пассажиров и водителей.

Артем Солдатов, директор мурманского филиала Т2:

«Для комфорта наших абонентов мы строим новые базовые станции на востребованных у гостей региона маршрутах. Нам важно, чтобы связь не ограничивала впечатления жителей области и туристов, а дополняла их. Также особое внимание уделяем усилению нашего покрытия в районах жилой застройки, поскольку это является неотъемлемой частью комфортной городской среды».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Erid:2W5zFHEpBww