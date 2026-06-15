В Мурманске появятся 12 новых арт-объектов в рамках фестиваля «РОСТ»

Одной из ключевых особенностей сезона станет сотрудничество с Мурманским областным краеведческим музеем. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы VI фестиваля паблик-арта «РОСТ» объявили даты его проведения. Основная программа пройдет в Мурманске с 4 по 19 июля.

При этом фестиваль фактически уже стартовал. Ранее состоялась арт-резиденция с участием омской команды «Крепкий Палец», в рамках которой гостей ждали выставка и творческая лаборатория по созданию барельефов. С 13 июня в Контейнер-холле проходит лаборатория, где участники вместе с автором создают мозаику из камней и минералов Кольского полуострова.

«В этом году фестиваль продолжит работу в центральной части Мурманска. Планируется создать 12 новых художественных проектов, которые дополнят уже существующие 69 объектов паблик-арта в городе», - сообщили организаторы.

Темой фестиваля в 2026 году станет «Тепло». Одной из ключевых особенностей сезона станет сотрудничество с Мурманским областным краеведческим музеем.

Кроме создания новых арт-объектов, для жителей и гостей города подготовят образовательную программу. В Контейнер-холле, где располагается штаб фестиваля, пройдут встречи с художниками, лекции и другие публичные мероприятия.

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