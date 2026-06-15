Три депутата горсовета Мурманска на неделе проведут встречи с жителями

Депутаты горсовета Мурманска регулярно встречаются с жителями своих округов, чтобы помочь им в решении различных вопросов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты горсовета Мурманска регулярно встречаются с жителями своих округов, чтобы помочь им в решении различных вопросов. На этой неделе прием проведут три народных избранника.

15 июня, 16.00-18.00 - Сергей Николаевич Коробков (5 округ). АО «Электротранспорт города Мурманска», ул. Свердлова, 49, кабинет гендиректора.

17 июня, 16.00-18.00 - Артем Сергеевич Кузьмин (4 округ). Управление Ленинского административного округа города Мурманска, пр-кт Героев-Североморцев, 33.

19 июня, 16.00-17.00 - Александр Валерьевич Залесный (8 округ). Перинатальный центр, ул. Лобова, 8, кабинет руководителя.

Напомним: жители Мурманской области жалуются на отсутствие связи на участке Никель - Раякоски.

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