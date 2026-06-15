У МАПП «Лотта» остановили водителя в состоянии наркотического опьянения

Автомобилиста направили на медсвидетельствование, которое подтвердило клинические признаки наркотического опьянения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кольском округе задержали водителя, который сел за руль в наркотическом опьянении.

Нарушителя остановили ночью на автодороге Р-21 «Кола» возле пункта пропуска «Лотта». Внимание инспекторов привлек автомобиль Renault, водитель которого совершил опасный маневр с нарушением ПДД.

«За рулем находился 37-летний житель Мурманска. Во время общения с мужчиной сотрудники ДПС заметили признаки опьянения: нарушенную координацию движений и неадекватную реакцию на вопросы. При этом запаха алкоголя не было», - сообщили в УМВД региона.

Автомобилиста направили на медсвидетельствование, которое подтвердило клинические признаки наркотического опьянения.

При проверке выяснилось, что ранее мурманчанин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Срок, в течение которого он считается подвергнутым наказанию, на момент задержания еще не истек.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

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