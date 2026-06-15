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НовостиОбщество15 июня 2026 10:19

У МАПП «Лотта» остановили водителя в состоянии наркотического опьянения

Водителя Renault остановили на трассе «Кола» после опасного маневра
Наталья ЛОБАНОВА
Автомобилиста направили на медсвидетельствование, которое подтвердило клинические признаки наркотического опьянения.

Автомобилиста направили на медсвидетельствование, которое подтвердило клинические признаки наркотического опьянения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кольском округе задержали водителя, который сел за руль в наркотическом опьянении.

Нарушителя остановили ночью на автодороге Р-21 «Кола» возле пункта пропуска «Лотта». Внимание инспекторов привлек автомобиль Renault, водитель которого совершил опасный маневр с нарушением ПДД.

«За рулем находился 37-летний житель Мурманска. Во время общения с мужчиной сотрудники ДПС заметили признаки опьянения: нарушенную координацию движений и неадекватную реакцию на вопросы. При этом запаха алкоголя не было», - сообщили в УМВД региона.

Автомобилиста направили на медсвидетельствование, которое подтвердило клинические признаки наркотического опьянения.

При проверке выяснилось, что ранее мурманчанин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Срок, в течение которого он считается подвергнутым наказанию, на момент задержания еще не истек.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

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