Ставка на эффективность. На Ковдорском ГОКе заработал современный центр ремонта электродвигателей

Ко Дню России на территории Ковдорского ГОКа состоялось торжественное открытие нового цеха по ремонту электрических машин. Современный производственный объект предназначен для оперативного обслуживания мощных двигателей карьерной техники.
Теперь весь технологический цикл - от первоначальной диагностики и точного определения причин неисправности до финальных испытаний под нагрузкой - будет выполняться прямо на предприятии. Новый центр площадью 260 квадратных метров укомплектован самым передовым отечественным оборудованием, которое позволяет обслуживать порядка 15 электромашин в месяц. Внутри обустроены склад для комплектующих и просторная производственная зона, где разместились различные посты обслуживания: дефектовки, мойки, сборки, балансировки роторов и выпрессовки валов.
Благодаря такому оснащению сроки простоя техники сводятся к минимуму. Предполагается, что текущий ремонт двигателей будет занимать в среднем около двух рабочих дней. Капитальный ремонт, требующий глубокого вмешательства, – от одного до двух месяцев в зависимости от сложности задачи.
«Для нас очень важно долгими десятилетиями идти в ногу с нашими потребителями, – рассказывает заместитель генерального директора по управлению системой качества ОАО «БелАЗ» Виталий Валерьевич Былицкий. – Мы вкладываем средства в будущее, ведь двигатели – важнейший компонент любой карьерной техники. Теперь силами «Промтехсервиса» мы сможем на месте оперативно проводить диагностику, тесно взаимодействовать с ремонтными службами комбината и вовремя разбирать ошибки эксплуатации».
Своевременное обслуживание горной техники имеет ключевое значение для развития производства. Сейчас в парке технологического транспорта более 100 единиц техники. В планах предприятия - дальнейшее расширение автопарка и закупка новых самосвалов для увеличения объемов перевозок горной массы.
«Мы давно шли к открытию этого центра, ведь раньше сложное оборудование приходилось отправлять на ремонт и для восстановления в другие регионы, – делится начальник горнотранспортного цеха Юрий Иванович Пожидаев. – Теперь лишние логистические звенья полностью исключены. Это дает колоссальную оперативность, и в будущем мы планируем расширять виды выполняемых здесь ремонтов».
С запуском нового специализированного участка комбинат получил возможность восстанавливать важнейшие узлы большегрузов за считанные дни. Вместо многомесячного ожидания агрегатов с удаленных заводов теперь можно проводить ремонт прямо на промышленной площадке комбината, опираясь на лучшие инженерные решения и качественный сервис.