На базе МАУ в Мурманске создадут учебный центр морской медицины

В центре специалисты будут отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, с которыми можно столкнуться в Арктике. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На базе Мурманского арктического университета создадут учебный центр морской медицины, договоренность об этом была достигнута на Международном военно-морском салоне, где МАУ и Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины ФМБА России подписали соответствующее соглашение.

«Это еще один важный шаг в реализации решений морской коллегии под председательством помощника президента России Николая Патрушева, в рамках которой губернатор Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков», – сказала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В центре специалисты будут отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, с которыми можно столкнуться в Арктике. Также стороны будут создавать совместные образовательные программы, проводить прикладные исследования.

Напомним: на сайте Кремля опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 года. Часть из них касается газификации Мурманской области. «КП»-Мурманск» изучила документ, в котором несколько раз фигурирует Кольское Заполярье.

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