В Мурманске зацвели яблони

Самые большие яблони в Мурманске находятся в сквере у областного драмтеатра. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области начало июня выдалось теплым, из-за чего деревья и кустарники пошли в цвет.

Первой, по традиции, в Мурманске зацвела черемуха, вслед за ней - акция и рябина. Большая радость для горожан - яблоня.

Этих деревьев в столице Кольского Заполярья не так много, поэтому их цветение привлекает столько внимания. Две самые большие яблони находятся в сквере у Мурманского областного драматического театра. Они уже нарядились в пышный белый наряд, и северян и гостей города просят бережно к нему относиться.

Напомним: с наступлением ягодного сезона специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили жителям Мурманской области, как правильно выбирать и хранить ягоды.

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