В Мурманске безработный мужчина оставил чужую иномарку на кирпичах вместо колес

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске полицейские раскрыли кражу четырех автомобильных колес за 40 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился 40-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что его Volvo долгое время стоял возле дома на улице Молодежной. Утром владелец обнаружил, что машина лишилась всех колес и стоит на кирпичах.

Вором оказался 35-летний безработный мурманчанин, ранее не раз судимый за имущественные преступления.

«Тот признал вину и рассказал, что обратил внимание на автомобиль, который долго стоял на месте и имел заметные повреждения кузова. Северянин решил, что владелец бросил машину, и поэтому забрал колеса себе», - сообщили в УМВД региона.

Ночью подозреваемый приехал к иномарке на своем автомобиле, с помощью домкрата снял все четыре колеса, погрузил их в багажник и увез.

Похищенное имущество полицейские нашли и вернули законному владельцу. В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru