В Мурманске безработный мужчина оставил чужую иномарку на кирпичах вместо колес

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске полицейские раскрыли кражу четырех автомобильных колес за 40 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился 40-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что его Volvo долгое время стоял возле дома на улице Молодежной. Утром владелец обнаружил, что машина лишилась всех колес и стоит на кирпичах.
Вором оказался 35-летний безработный мурманчанин, ранее не раз судимый за имущественные преступления.
«Тот признал вину и рассказал, что обратил внимание на автомобиль, который долго стоял на месте и имел заметные повреждения кузова. Северянин решил, что владелец бросил машину, и поэтому забрал колеса себе», - сообщили в УМВД региона.
Ночью подозреваемый приехал к иномарке на своем автомобиле, с помощью домкрата снял все четыре колеса, погрузил их в багажник и увез.
Похищенное имущество полицейские нашли и вернули законному владельцу. В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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