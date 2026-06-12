Росприроднадзор дал разрешение на операцию по спасению кита в Мурманской области

Спасательная операция стартует уже 13 июня. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росприроднадзор дал официальное разрешение на проведение операции по распутыванию краснокнижного горбатого кита у острова Кильдин. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

Попавшее в беду животное заметили во время мониторинга численности китов в Баренцевом море 10 июня. Его тело туго обвили веревки, порезавшие кожу. Сейчас готовится операция, чтобы освободить кита, участие в которой примут самые разные специалисты. В том числе из экспедиции Мурманского областного краеведческого музея срочно отозвали проректора по научной и инновационной деятельности МАУ Антона Юрманова, который курирует Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих на базе университета.

Также активно участвуют в процессе общественная организация «Совет по морским млекопитающим» и министерство природных ресурсов Мурманской области, руководитель проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова и волонтер, оператор подводной камеры Иван Яковлев. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району патрулируют район, где плавает кит, чтобы защитить его от судов.

«Кроме того силами коллег будет создана безопасная зона для животного, предполагающая ограничение захода судов в зону проведения операции, также коллеги подключились к проведению разъяснительной работы с гражданами на берегу о правилах поведения за китами», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам Антона Юрманова, сейчас у участников операции есть нужные данные, например, как именно веревки обвивают тело кита, насколько глубоко впились. Информация дала основания для переживаний: травмы достаточно серьезные.

Сейчас количество тех, кто помогает спасти краснокнижное животное, растет, так компания ООО «Трескодер» предоставила катера и места для расселения специалистов. Уже 13 июня в Мурманскую область прибудут сертифицированные спасатели из Сахалина «Друзья океана», чтобы начать непростую операцию.

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