На Кольском полуострове зафиксировали один из самых теплых годов за 90 лет

2025 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений в российской Арктике. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

2025 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений в российской Арктике. К такому выводу пришли специалисты Росгидромета в ежегодном обзоре состояния климата.

Особенно заметным потепление оказалось в Европейском секторе Арктики, куда входит Мурманская область. Среднегодовая температура здесь превысила климатическую норму 1991-2020 годов на 2,1 градуса. Самыми теплыми сезонами стали зима и осень. Температура зимой оказалась выше нормы на 3,3 градуса, осенью - на 2,7 градуса.

«Наиболее выраженное потепление наблюдалось на Кольском полуострове и вдоль побережья Белого, Баренцева и Карского морей», - говорится в обзоре.

Увеличивается и количество осадков. В 2025 году в Европейском секторе Арктики выпало 106% климатической нормы осадков. На Кольском полуострове также зафиксировали превышение средних многолетних значений.

По данным Росгидромета, тенденция к увеличению осадков сохраняется уже около 50 лет. В Европейской Арктике их количество растет примерно на 2% за каждое десятилетие.

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