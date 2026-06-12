Профессор МАУ представила саамскую литературу на фестивале в Москве

Выступление мурманского ученого стало частью работы по сохранению и популяризации языкового и литературного наследия саамского народа. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера» / vk.com/mo_centr_kmns

Профессор Мурманского арктического университета Виктория Бакула приняла участие в XII книжном фестивале «Красная площадь», который проходил в Москве с 4 по 7 июня и объединил писателей, издателей, ученых и читателей со всей России.

Выступление мурманского ученого стало частью работы по сохранению и популяризации языкового и литературного наследия саамского народа.

«В рамках программы лектория Виктория Бакула выступила с докладом, посвященным саамской литературе. Гости познакомились фестиваля с культурным и литературным наследием коренных народов Заполярья», - сообщили в Центре народов Севера.

Фестиваль «Красная площадь» ежегодно собирает ведущих представителей книжной отрасли страны. В 2026 году его программа включала более 800 мероприятий на 16 тематических площадках - от презентаций книг и встреч с авторами до дискуссий, спектаклей и образовательных лекций.

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