За год Мурманская облстанция «скорой» приняла 8 родов в экстренных условиях

Мурманская областная станция скорой помощи отмечает 10-летний юбилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская областная станция скорой помощи отмечает 10-летний юбилей. За это время заполярная служба приняла около 2 миллионов обращений и вошла в число лучших в стране.

Сегодня единая система скорой помощи работает круглосуточно по всей Мурманской области. Только в 2025 году диспетчеры обработали более 183 тысяч вызовов, а медицинскую помощь получили около 148 тысяч пациентов.

«За прошлый год бригады выполнили свыше 19 тысяч медицинских эвакуаций, провели 31 успешную реанимацию и приняли восемь родов в экстренных условиях. За первые пять месяцев 2026 года помощь уже получили почти 64 тысячи человек», - привели статистику в минздраве региона.

Ежедневно на дежурство в регионе заступают 60 бригад скорой помощи, работающих на 10 подстанциях и 16 постах. В службе трудятся 52 врача, 507 специалистов среднего медицинского персонала, 45 сотрудников младшего медперсонала и 270 водителей.

За последние годы были капитально отремонтированы подстанции в Мурманске, Коле, Кировске и Умбе, открыт новый пост скорой помощи в Зеленоборском. Автопарк пополнился 186 новыми автомобилями.

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