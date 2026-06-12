В Мурманске пройдут ночные летние игры по юкигассен на траве

Турнир состоится в Долине Уюта, на территории первого в регионе фиджитал-центра. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске проведут Кубок юкигассен (6+). В этот раз формат соревнований решили изменить: 20-й турнир состоится ночью.

«Ночные летние игры юкигассен на траве пройдут в два дня - с 12 на 13 июня и с 13 на 14 июня», - сообщили организаторы.

Турнир состоится в Долине Уюта, на территории первого в регионе фиджитал-центра.

Напомним: мурманским шахматистам нашли новое помещение на время ремонта клуба.

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