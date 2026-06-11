В Кандалакше открыли мемориальную доску ветерану войны Александру Лукьянову

Открытие памятного знака состоялось 9 июня - в день, когда Александру Осиповичу исполнилось бы 102 года. Фото: Администрация Кандалакшского округа

В Кандалакше на здании районного суда открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Кандалакшского района и заслуженному юристу РСФСР Александру Лукьянову.

В церемонии принял участие глава Кандалакшского округа Александр Самарин. Открытие памятного знака состоялось 9 июня - в день, когда Александру Осиповичу исполнилось бы 102 года.

«Александр Лукьянов родился в Вологодской области. На фронт он ушел в 18 лет и прошел Великую Отечественную войну в составе морских войск. За мужество и заслуги был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также другими государственными наградами», - отметил глава округа.

После войны Александр Осипович окончил Ленинградскую юридическую школу и вместе с супругой переехал на Север. Свою карьеру он начал в Саамском районном суде в Гремихе.

Большая часть его профессиональной жизни была связана с Кандалакшским городским судом. Здесь он проработал 36 лет, из которых 24 года занимал должность председателя суда. Александр Лукьянов стал первым в Мурманской области, кто был удостоен звания «Заслуженный юрист РСФСР».

В администрации округа отметили, что сохранение памяти о таких людях помогает передавать новым поколениям примеры служения Родине, обществу и своему краю.

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