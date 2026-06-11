Жительницу Умбы отправили на принудительное лечение после смертельного пожара

Суд постановил применить к пожилой женщине принудительные меры медицинского характера. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 85-летней женщины из Умбы, действия которой привели к гибели двух человек во время пожара.

Речь идет о происшествии, которое произошло 25 января 2026 года в одном из домов на улице Советской.

«По данным следствия, пенсионерка подожгла диван в своей квартире. После этого огонь быстро распространился по помещению, а сама женщина покинула квартиру. Дым и угарный газ проникли в соседние квартиры. В результате от острого отравления окисью углерода погибли две женщины 1972 и 1949 годов рождения», - сообщили в прокуратуре региона.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, пенсионерка страдает хроническим психическим заболеванием и в момент происшествия не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд постановил применить к пожилой женщине принудительные меры медицинского характера. Она направлена на лечение в психиатрический стационар общего типа.

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