В Мурманской области обновляют мосты через Териберку и Западную Лицу

Сейчас работы одновременно ведутся на трех объектах региональной дорожной сети. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжается ремонт мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы одновременно ведутся на трех объектах региональной дорожной сети.

Самая высокая степень готовности - на мостовом переходе через ручей на автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами. Объект готов примерно на 30%.

«Подрядчик выполняет установку новых опорных элементов под балки, замену центральной балки моста, а также работы по восстановлению несущей способности проезжей части. Сейчас специалисты занимаются армированием и подготовкой к бетонированию среднего участка сооружения», - сообщили в минтрансе региона.

На мосту через реку Териберка, расположенном на этой же дороге, работы ведутся на правой стороне сооружения. Здесь строители разбирают старый бетон в районе деформационного шва и проводят добетонирование отдельных элементов конструкции.

Еще один мост ремонтируют через реку Западная Лица на подъезде к Заозерску. Пока на объекте идет демонтаж элементов пролетного строения, который нужен для дальнейшего строительства новых конструкций.

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